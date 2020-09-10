AK Partili Çelik, Atina'ya ‘9 Eylül ruhu'nu hatırlattı: Meis'i kaşıma İzmir'e bak

Yunanistan'ın, Meis'te görüntülenen ağır silahlı askerlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Çelik, Atina'ya ‘9 Eylül ruhu'nu hatırlattı
Yunanistan'ın, Lozan'a göre ancak asayiş için kolluk bulundurabileceği Meis'te ağır silahlı askerleri görüntülendi. AK Partili Çelik, Atina'ya ‘9 Eylül ruhu'nu hatırlattı. Çelik, “Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler” dedi
Antalya’nın Kaş ilçesine 2,5 km mesafede bulunan 500 nüfuslu Meis Adası’nda dün sadece bir devriyede, iki silahlı bot, askeri araç ve mevzilerde 10’dan fazla asker görüntülendi. Limanda ise bir Yunan firkateyni ve Sahil Güvenlik botu da bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Yunan provokasyonuna sert tepki gösterdi. Çelik, “Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler” dedi. Çelik şu ifadeleri kullandı:
9 EYLÜL RUHU DEĞİŞMEZ
“Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır. Şartlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız.”
TRT, Yunan askerinin adada kurduğu radarı görüntüledi.
ZODYAKLA DEVRİYE TAHRİKİ
Yunanistan, Meis Adası’ndaki askeri hareketliliği artırdı. Yunan askerlerinin, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla yaptığı devriye Kaş İlçsin’den görüntülendi.
İZMİR’DE İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ
İzmir’de, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “İstiklal için Kararlılık yürüyüşü” düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.
AKAR, ALMAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmeyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada; “Türkiye’nin, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu, diğer ülkelerin de ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği belirtilmiş, Türkiye’nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceği, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceği vurgulanmıştır” denildi.
(Akşam)
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