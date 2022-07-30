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30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:39:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:39:00

AK Parti'li Bülent Turan: HDP'den çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti

Kaynak: IHA

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamasında, “Polise tokat atan, terörist için yürüyen milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmasın diye oy veren CHP, bu ülkenin başı olamaz, olmamalı” dedi.

Bir dizi program için Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ilçe merkezinde ki AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Turan, yaptığı açıklamada, "İsterdik ki HDP bir Türkiye partisi olsun, ama olmadı. 'Terörist elebaşının heykelini dikeceğiz' dediler. 6-7 Ekim olaylarını bunlar başlattı. 'Terörist cenazesine katılmayan vekile, vekil demem' dedi Demirtaş. Üzülerek söylüyorum HDP'den daha çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti. Daha ötesi hatırlayınız, bir milletvekili geçenlerde bir polisimize tokat attı. Hepimiz isyan ettik, olamaz böyle bir şey dedik. Dokunulmazlık; milletvekilinin oy hakkıdır, fikir hakkıdır, tokat atmak hakkı değildir dedik. Yetmedi CHP'nin sözcüsü de 'bu yanlıştır' diye eleştirdi. CHP'ye bakın dedik, şaşırdık. Nasıl oldu da terörist elebaşı için kendince destek yürüyüşü yapan hadsiz vekili, HDP'yi eleştirdi dedik. Ancak toplumu kandırdığını geçen hafta gördük. Geçen hafta HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılsın mı oylaması yapıldı. Komisyonda tüm partiler kaldırılsın dedi. HDP ile CHP kaldırılmasın dedi. Ondan söylüyorum polise tokat atan, terörist için yürüyen milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmasın diye oy veren CHP, bu ülkenin başı olamaz, olmamalı. Yazık olur bu memlekete. Demirtaş'ın eş başkanı gibi oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Demirtaş'la yatıp Demirtaş'la kalkıyorlar. Kılıçdaroğlu, 'Serbest bırakılması en büyük arzum' diyor, 'Neden içeride?' diyor. Mahkeme kararları ne için içeride olduğunu anlatıyor; ama Kılıçdaroğlu her konuşmasında Demirtaş vurgusu yapıyor. O yüzden diyorum, bu tehlikeyi görmek zorundasınız, görmek zorundayız. Kader seçimi dediğimiz şey bu" dedi.

Etiketler : bülent turan chp hdp kemal kılıçdaroğlu
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