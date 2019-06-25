AK Parti'den spor kanunu teklifi

AK Parti, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'yle ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasının yaygınlaştırılması gibi düzenlemeler içeren teklifle sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele kapsamında yaptırımların artırılması öngörülüyor. Kanun teklifi, 20 maddeden oluşuyor. 'Spor alanı' tanımının genişletildiği teklifle toplanma alanları, müsabakaların yapıldığı alan ve bu alanlara geliş-gidiş güzergahları yeniden düzenleniyor.