AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir

AK Parti'den sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: Bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir

AK Parti Sözücü Ömer Çelik sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamada bulundu:

Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir.

Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz.

Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor.