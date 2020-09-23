AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir

AK Parti'den sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: Bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sağlık çalışanlarına yönelik önceki gün ortaya çıkan şiddet görüntülerine tepki gösterdi ve bunu ihanet olarak niteledi.
AK Parti Sözücü Ömer Çelik sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamada bulundu:
Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir.
Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz.
Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor.
Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 23, 2020
Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor.
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