21 Haziran 2019 18:13 | Cuma
AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz ziyaret!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.
Son dakika gelişmesine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi...
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama
- 'Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim'
- 'Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değil'
- AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz ziyaret!
- Ergenekon Davası eski üye hakimi Çalmuk'un FETÖ üyeliği davasında tahliye talebine reddeddildi