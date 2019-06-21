AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz ziyaret!

Son dakika gelişmesine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi...

AA