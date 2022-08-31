VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Robot asker "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek
Robot asker "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek
Twitter'dan yeni özellik; Twitter Circle
Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı
Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu
AK Parti'den milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası
Konyaspor, forvet Mame Diouf'u renklerine bağladı
Almanya'nın silah satışı Rusya-Ukrayna savaşıyla arttı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Almanya Başbakanı Scholz: Enerji fiyatlarının tavan yapmaması için adımlar atacağız
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'daki doğal gaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir
Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken çıkış!
Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer ne zaman iade edilecek?
Türkiye'de 10 yılda 25 havzadan 20'sinde su varlığı azalırken 5'inde arttı
ABD, motor yangını riski nedeniyle 400 Chinook helikopterlik filosunu kullanmıyor
İzmir depreminde yıkılan binaya ilişkin belediye görevlilerine 2'şer yıla kadar hapis istendi
Vefalı leylek
5 yılda 81 ilde zirve yaptı
Bakıma muhtaç atların "Mucizeler Diyarı"
Memleket klibi
Rap benim yaşam tarzım
Renkli festival
31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:50:00

AK Parti'den milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti'nin avukatları, "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, AK Parti'nin, faaliyetlerini hukuka ve mevzuata uygun sürdüren siyasi bir teşekkül olduğu belirtildi.

Dilekçede, davalı Şık'ın dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, AK Parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı, AK Parti'nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, söz konusu açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarıldı.

Ahmet Şık'ın, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla hareket ettiği, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği bildirilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Davalı, müvekkil partinin, parti yöneticilerinin, üyelerinin ve tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyetini zedelediği gibi, kamuoyu nezdinde müvekkil partiye karşı haksız isnatlarda bulunarak, olumsuz düşünceler geliştirme kampanyasına girişmiştir. Davalının amacı, müvekkil partiyi hukuka aykırı eylemlerin içinde olmakla suçlamak ve bu vesileyle müvekkil partinin itibarını sarsmaktır. Bu nedenle eylemin hukuka aykırılığı da açıktır. Dava konusu açıklamaların, davalının kusuru sonucu gerçekleştiğine dair herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır."

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE ELEŞTİRİ SINIRLARI AŞILDI"

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, "İfade özgürlüğü sınırsız olmayıp, yine aynı düzenlemelerle kişilerin şeref ve haysiyetleri koruma altına alınmıştır. Somut olayda davalı ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak müvekkil partinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Ahmet Şık'ın 100 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.

Etiketler : ak parti ahmet şık tazminat davası
Hüngür hüngür ağladım

Hüngür hüngür ağladım
Hayranları yakaladı

Hayranları yakaladı
Bir gün gecikmeli sahne

Bir gün gecikmeli sahne
Tek kişilik tiyatro hazırlığı

Tek kişilik tiyatro hazırlığı
Babasını geçti

Babasını geçti
Kızım olmadan sete çıkmam!

Kızım olmadan sete çıkmam!
Erçel'den hayranına destek

Erçel'den hayranına destek
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Üçüncü kez ayrıldılar

Üçüncü kez ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes