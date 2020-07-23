AK Parti'den Macron'un sözlerine sert yanıt! Yine yanlış yerde duruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, Macron'un Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Fransa'nın Libya'daki duruşunu hatırlatan Çelik, Macron için "Yine yanlış yerde duruyor" dedi.
Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yanıt geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor" dedi.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.
Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.
Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 23, 2020
Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor.
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