  • BIST
    119034
  • Dolar
    6,8501
  • Euro
    7,9340
  • Altın
    413,9210
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'ın son hamlesi korkuttu! Ermenistan'da SİHA paniği
Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1217 kişi öldü
Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Mısır'da meclisinden Sisi'ye eleştiri
Mete Yarar'ın sorularını yanıtlayan Selçuk Bayraktar: Amerikan rüyası değil Türk rüyası mümkün
AK Parti'den Macron'un sözlerine sert yanıt! Yine yanlış yerde duruyor
CHP'li Sinan Aygün'den bomba sözler... Erdoğan'ın elini öpeceğim
Yurt dışında yerleşik kişiler 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama: Tehdit veya yaptırım söylemlerini kabul etmiyoruz
Lucescu, Dinamo Kiev'i çalıştıracak
BMGK Yaptırım Komitesi Libya'nın talebiyle toplanacak
Cezaevi mahkumları Pınar Gültekin'in katili istemedi, cani tek kişilik hücreye konuldu
Avrupa tarihinde bir ilk! AB raporu yayınlandı
"Bu çok büyük bir gurur"
Libya merakı sonu olabilir! Sisi 'Hedasi' savaşını kaybetti
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi
Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladılar
İBB'nin yüzme havuzları 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı
Meral Akşener'e bir şok daha! İP'in kurucu üyesi Mahmut Bozkurt partiden istifa etti
Libya hamlemiz ayarlarını bozdu: Kafayı Türkiye'ye taktılar!
Basra'dan gelen sıcak hava Güneydoğu'yu kavuruyor
70 yaşındaki adam adliyenin ortasında dövülerek öldürüldü
23 Temmuz 2020 Perşembe 16:21:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 16:26:00

AK Parti'den Macron'un sözlerine sert yanıt! Yine yanlış yerde duruyor

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Çelik, Macron'un Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Fransa'nın Libya'daki duruşunu hatırlatan Çelik, Macron için "Yine yanlış yerde duruyor" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor" dedi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.

Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.

Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER