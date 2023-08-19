AK Parti'den BM Barış Gücü'ne tepki

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19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:27:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:27:00

AK Parti'den KKTC'deki BM Barış Gücü'ne tepki

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'nin Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne yol inşaatına BM Barış Gücü tarafından yapılan müdahaleye ilişkin, "Barış Gücü'nün Rum Kesimi'ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelemiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Kıbrıs Türklerinin Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılmakta olan Pile-Yiğitler yolu, insani bir amaç taşımaktadır.

"BM BARIŞ GÜCÜ'NÜN TAKINDIĞI TAVIR KABUL EDİLEMEZ"

Buna karşılık Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur. Barış Gücü'nün Rum Kesimi'ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.

"TARAFSIZLIĞINA AĞIR DARBE VURMUŞTUR"

Barış gücü, Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir. Dolayısıyla Barış Gücü'nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü'nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur.

Bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimiz tamdır. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nün iyi niyetini istismar etmeye kalkmamalıdır. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs Türklerine eşit mesafede, tutarlı ve çifte standart içermeyen tutum sergilemesi beklentimizdir.

Cumhurbaşkanımızın BM platformlarında açık ve net şekilde dile getirdiği gibi, herkes Kıbrıs'ta iki eşit egemen halk olduğu gerçeğine tam saygı göstermelidir. KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz...

Etiketler : ömer çelik bm barış gücü pile yiğitler projesi
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