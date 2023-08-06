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AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki
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06 Ağustos 2023 Pazar 13:46:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 13:46:00

AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ömer çelik isveç pkk provokasyon recep tayyip erdoğan
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