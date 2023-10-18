AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dünyanın gözü önünde Gazze'de bir hastanenin bombalanması bütün insanlığa yapılmış ağır bir saldırıdır ve açık bir savaş suçudur. İsrail bu menfur saldırıyla hiçbir insani değere sahip olmadığını açıkça göstermiştir. Bu insanlık dışı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyor ve dünyayı bu vahşet karşısında acilen tavır almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şunları belirtti:

"İsrail bu akşam dünyanın gözü önünde insanlık dışı bir eyleme daha imza attı. Yüzlerce masum sivil insanın bombalanarak yaşamdan koparılmasının hiçbir izahı kesinlikle mümkün değildir. Bu soykırım ve katliam sadece Filistin'e değil tüm insanlığa yapılmıştır. Bu vahşeti şiddetle kınıyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasında, "İsrail'in vahşetini lanetliyoruz. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırganlığı, insanlık dışı bir vahşete dönüşmüştür. Masum sivilleri, kadın ve çocukları katleden vahşi saldırıların son hedefi bir hastane oldu. İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bebek ve çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor, silahsız masum siviller katlediliyor, tahliye aşamasındaki siviller katlediliyor, yaralıların tedavi gördüğü ve sivillerin sığındığı hastaneler bombalanıyor. Tam bir terör devleti, katil bir devlet anlayışı. İsrail insanlık suçu işliyor, insanlığı katlediyor. Bunun adı savaş değil, soykırımdır." değerlendirmesini yaptı. Dağ, İsrail'in bu barbarlığı, zorbalığı ve cinayetlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını, unutturmayacaklarını belirterek "Tarih, İsrail'in insanlığa sığmayan bu saldırılarını yazacak. Bu barbarlığa tüm insanlık 'dur' demeli." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de açıklamasında, tarihin en karanlık dönemlerinden birinin yaşandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"İsrail tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de yüzlerce yaralının, hastanın bulunduğu hastaneyi bombalayarak insanlık tarihinin en alçak saldırılarından birini gerçekleştirdi. Bu İsrail'in ne ilk ne de son katliamı. Filistin halkı dünyanın gözü önünde sistematik şekilde zulme uğruyor. İsrail, en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku ayaklar altına alıyor. Bu saldırılara sessiz kalan, görmezden gelen tüm devletler, uluslararası kuruluşlar ve STK'lar da sessizlikleriyle bu katliama ortak oluyorlar. Mazlum Filistin halkının yanındayız."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İsrail'in bir hastaneyi bombalayarak 500'den fazla hasta, kadın, çocuk ve masum sivili katlettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hiçbir insani değer tanımayan bu saldırı insanlığı hedef almıştır. Savaş gemileriyle, yaptıkları ziyaretler ve açıklamalarla İsrail'e destek verenler insanlık ve tarih nezdinde yapılanları izah edemeyecek, hesabını veremeyecektir. Uluslararası kamuoyu, sadece Gazze ve Filistin'i değil, insanlığı hedef alan bu barbarlığı durdurmak için bir an önce söylemden eyleme geçmek mecburiyetindedir."