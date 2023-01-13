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13 Ocak 2023 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 17:30:00

AK Parti'den "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmaları

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı,, sandık görevlileriyle "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla yeni bir program başlatıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısında anlattı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmaları başlatıyor.

Program, İstanbul'da oy kullanılacak yaklaşık 32 bin sandığı kapsayacak.

Seçim kampanyasının yeni ayağını, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısıyla anlattı.

"39 ilçemizde 180 adet temsili olarak bakanlarımızın, bakan yardımcılarımızın, MKYK üyelerimizin, belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımız ve il yönetim kurulu üyelerimizin oy kullandıkları sandıklarda üyelerimizle ve seçmenlerimizle buluşmasını hedeflediğimiz irade sende sandık güvenliği konseptiyle temsili olarak bugün başlatmış oluyoruz."

AK PARTİ SEÇMENLE BULUŞUYOR

Programa, AK Parti'nin tüm kademelerinden katılım olacak. Amaç, "sandık güvenliği" hakkında farkındalık oluşturmak.

Kabaktepe toplantılarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sandıktaki seçmen üye yoğunluğuna göre 50 kişiyle 100 kişi arasında seçmenimizle ve İstanbul'daki üyelerimizle konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz İstanbulumuza, Türkiyemize dair hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı tek tek ifade ettiğimiz toplantılar olacak."

"İSTANBUL'DA 4 MİLYONA YAKIN SEÇMEN ZİYARET EDİLDİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı, "Yüz Yüze 100 Gün" ve "Birlik, İrade, Zafer" programlarına değindi.

"İstanbul'umuzda 3 milyon 936 bin 287 seçmenimizle görüşmüşüz. 6 milyon 893 bin seçmenimiz daha var görüşeceğimiz. 4,5 milyon haneyi ziyaret etme hedefine yaklaştık."

Etiketler : ak parti seçim kampanyası seçmen
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