AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hayvan bakımevi yakınlarındaki alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine tepki göstererek, "Adalar'da atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik bu yapılan olayları da görmezden gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki bize ulaşan haberlere ve yerinde yaptığımız incelemelere göre, şu anda oradaki gömü olayı içler acısı bir tabloyu gösteriyor." dedi.

Altunay, Pendik'te İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı yakınlarında bir alanda, hayatını kaybeden hayvanların açılan bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılmasını Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında değerlendirdi.

Son günlerde acı olaylara bir kere daha şahitlik ettiklerini dile getiren Altunay, "İstanbul'da kısa bir zaman içerisinde Adalar'daki atlardan sonra şimdi can dostlarımızla ilgili bu dehşet verici görüntüler bizleri derinden yaralamış ve gerçekten yürekten üzmüştür. Adalar'da atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik bu yapılan olayları da görmezden gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki bize ulaşan haberlere ve yerinde yaptığımız incelemelere göre, şu anda oradaki gömü olayı içler acısı bir tabloyu gösteriyor." diye konuştu.

Böylesine acı bir olayı ve vahşeti yaşamaktan büyük üzüntü duyduklarını aktaran Altunay, "Ayağı kırık kedi köpekler mi istemezsiniz, yaralı bir şekilde hendeklere doldurulan yine hayvanlar mı istemezsiniz... Ne acıdır ki poşet içine geçirilmiş hayvanın yakılarak buraya atıldığına şahit olduk, bunu görmezsiniz. İnsanın tüyleri ürperiyor. Bunu sizinle paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı.

"YANIKLA NEYİN İZLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dünkü sosyal medya paylaşımına değinen Altunay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hayvan bakımevimizde ölen hayvanlar' diye başlaması bu işi kabulleniyor olmasının en büyük göstergesi. Nasıl oluyor da dünyanın teknik donanımı, altyapısı ve büyüklüğü bakımından 2. büyük barınağı olan bu tesiste bu görüntülere sahne oluyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu belediyelere büyük yükümlülük yüklemiştir. İnsanların en fazla güveneceği alanlar olarak belirlenmiştir. Küçük ilçelerin bakamadıkları hayvanları buralara teslim etmeleri istenmiştir. Bu insanların güvenini sarsmış ve umutlarını kırmıştır. Nasıl getirecek ve evde baktığı hayvanı buraya teslim edecek ve sağlıklı alacak diye düşünmektedir."

Konuşmasında sosyal medyada paylaşımlarına da yer veren Altunay, şunları anlattı:

"Sosyal medyada paylaşımlarda, 'Yaralı verdiğim hayvanımı alamadım.', 'Bacağı kırık diye götürdüm ve maalesef cevap alamadım.', 'Öldü, kayboldu ve bulamadık.' ifadelerine hep şahit oluyoruz. Oysa böyle mükemmel bir tesiste bu acı olayların yaşanmaması gerekir. Her şeye bir kılıf bulabilirsiniz, bu dehşet verici gömü olayları ne demek ya. Nasıl oluyor da hendekler kazıp yüzlerce hayvanı üst üste buraya bırakabiliyorsunuz. Yanıkla neyin izlerini örtmeye çalışıyorsunuz? Yakarak öldürmek ne demek, poşetin içine koyarak öldürmek ne demek? Bu nasıl büyük bir vahşet. Böylesine acı bir olayı bu kadar insana yaşatma hakkınız var mı? Hayvan bir candır, onun korunması, gözetilmesi ve yaşam hakkının tanınması insanlığın en büyük görevidir. Allahutaala buyuruyor, 'Hayvanlar sessiz varlıklardır. Onlara yapılan bu zulme karşı şimdi sessiz kalırlar ama öbür alemde konuşacaklar.' Hiç mi vicdanlar sızlamıyor anlamış değiliz.

Tekrar sormak istiyorum: Bu hayvanlar yakılarak mı bu gömü alanına getirildi? Neyin izlerini kapatmak istiyorsunuz? Atlarda olduğu gibi bu duyarsızlık devam edecek mi? İstanbul her 6 ayda bir bu acı olayları duyacak mı? Seçimde Sayın Başkan 'İstanbul canlıların yuvası olacaktır.' diyen sizdiniz. Biz yuva diye teslim ettiklerimize mezar olacağını bilemedik."

"OLAYLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ VE TEKRARINI ASLA BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Bu tesislerin hayvanlara sağlıklı ve doğal bir ortam sağlanması için yapıldığına dikkati çeken Altunay, İBB yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"Olan tesisleri işletmekten acizsiniz. Kamuoyunu da bu konuda bilgilendireceğiz. Sayısız çevre vakıfları, dernekler, hayvanseverler ve bunun üzerine oluşan oluşumlar var. Neredeyiz? Neyin peşindeyiz? Dünya görüşü ne olursa olsun, hayat anlayışı nasıl olursa olsun, hiçbir siyasi kazanım düşünmeden söylüyorum. Lütfen hangisi yaparsa yapsın, bunun üzerine gidelim. Bunu A veya B belediyesi olarak ayırmıyoruz. Bu canlılara reva görülen bu zulüm kabul görülemez. Bu dehşet verici görüntüler ve vahşet olayları hiç kabul edilemez. Onun için isteğimiz şudur, 16 milyonun yönetimini defalarca dilinize doladınız. 'Ben 16 milyonun başkanıyım.' dediniz. Mesele 16 milyonu yönetmek değil, mesele 16 milyonla dertlenmektir. Onların sevdiklerine saygı duymaktır. Buna inanıyoruz. İdare zafiyeti başka olayları da beraberinde getirir. Dün atlarla ilgili cevap veremediler, bugün bu can dostlarımızla ilgili cevap veremediler, yarın neyi yaşayacağımızı bilemiyoruz. AK Parti İl Başkanlığı olarak bu yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz ve tekrarını asla bir daha görmek istemiyoruz. Toplu bir şekilde de hareket ederek inşallah daha güzel bir İstanbul'a çok daha büyük hedeflere birlikte ulaşmak istiyoruz."

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İBB yetkililerinin görüntülerle ilgili provokasyon açıklamasına ilişkin soruyu "Bu açıklama doğru değil. Buradaki şikayet büyük hendekler kazılarak yüzlerce hayvanın üst üste konularak yanmış vaziyette gömülmesidir. Kimisinin yakılmış kimisinin de bazı uzuvları kesik vaziyette çukurlara atılıp üzerinin dahi kapatılmamasıdır." diye yanıtladı.