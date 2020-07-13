AK Parti'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki: Karşılıksız kalmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamasında;"Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun." dedi.

#Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun.



Ermenistan’ın #Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz.



Şehitlerimize rahmet diliyoruz.



Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 13, 2020

'KARŞILIKSIZ KALMAYACAĞINDAN EMİN OLSUN'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.