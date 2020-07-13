AK Parti'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki: Karşılıksız kalmayacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamasında;"Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz " dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamasında;"Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun." dedi.
#Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 13, 2020
Ermenistan’ın #Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz.
Şehitlerimize rahmet diliyoruz.
Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız
'KARŞILIKSIZ KALMAYACAĞINDAN EMİN OLSUN'
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
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