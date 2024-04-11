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AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
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11 Nisan 2024 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 12:00:00

AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

Kaynak: IHA

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AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti.

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla, CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığındaki heyeti, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet karşıladı.

Nazlıaka, bayramların küslerin barıştığı, uzaktakilerin birleştiği; dostluğun, birliğin ve beraberlik duygusunun pekiştiği günler olduğunu ifade ederek, bu bayramda başta Filistin olmak üzere bütün dünyada barışın, huzurun, refahın ve kardeşlik duygusunun daha da yükselmesi temennisinde bulundu.

"İNSANLARIN BEKLEDİĞİ HİZMETİ İKTİDARIYLA VE MUHALEFETİYLE SIRT SIRTA, OMUZ OMUZA ANCAK BAŞARABİLİRİZ"

Devletlerin siyasetle yönetildiğini ve ekonomiyle büyüdüğünü dile getiren AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert ise hem ekonomiyi hem de siyaseti doğru yönetmek gerektiğine değinerek, "Bugün geldiğimiz noktada yerel yönetimlerde ciddi bir başarınız oldu, tebrik ediyoruz. Şimdi daha iyi hizmetleri birbirimize yaklaşarak, daha iyi çalışmaların formüllerini geliştirmek zorundayız. Bu insanlar bizden hizmet bekliyorlar. Bu hizmeti; iktidarıyla ve muhalefetiyle sırt sırta, omuz omuza ancak başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp ak parti bayramlaşma
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