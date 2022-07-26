VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çöp evde inanılmaz detaylar!
Erdoğan Türkiye'yi daima yüceltiyor
Vanayı kısıyor
"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak
Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti
AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
New York'ta siyahi Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi
Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Avrupa'nın en büyüğü olacak
HÜRKUŞ'un yeni adresi belli oldu
PKK itirafçısı Demirtaş'ın yalanını çürüttü!
Akaryakıtta beklenen indirim
Korku evinden devlet korumasına
Taziyeyi Biden'a sorarım!
Festival coşkusu
Romantik yemek
40 bin kişilik koro
Modaya el atıyor
Ferhat'ı çok kıskanıyordum
26 Temmuz 2022 Salı 12:02:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 12:10:00

AK Parti'den Çetin Arık'a videolu cevap, "Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"

ABONE OL

Ak Parti Kayseri Tanıtım Medya Birim Başkanlığından yapılan videolu açıklamada, "Kiralık Milletvekili Çetin Arık'ın Kayseri Halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini büyük bir katılımla gösterdiği 23 Temmuzda düzenlenen mitingdeki yoğun kalabalığı hazmedemeyerek ortay attığı iddialar asılsız çıktı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kiralık Milletvekili Çetin Arık'ın Kayseri Halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini büyük bir katılımla gösterdiği 23 Temmuzda düzenlenen mitingdeki yoğun kalabalığı hazmedemeyerek ortay attığı iddialar asılsız çıktı. Arık, "Kamu gücüyle baskıyla insanların mitinge toplanmaya çalıştığını iddia etmişti. Fakat mesaisi biten işçilerin Kiralık vekilin çektiği videolarda da anlaşıldığı üzere otobüsler miting alanı tek bir alanda olmasına rağmen farklı farklı bölgelere gidiyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki Kiralık vekil çektiği videonun aslında kendi kuyusunu kazacağından haberi yok. Öte yandan yine Kiralık vekil HAK-İŞ Sendikası'nın zorla işçilerini miting alanına getirdiğini iddia etmişti. Yapılan açıklamalarla birlikte bu iddianın da asılsız olduğu ortaya çıktı. HAK-İŞ Sendika işçileri Cumhurbaşkanımızı desteklemek için organize edilen mitinge kendi istekleri üzerine gönüllü olarak katıldılar. Kiralık vekilin çektiği asılsız görüntülerin doğrusunun ortaya çıkacağını anladığı anda ise yöneticilere tahammül edemeyip video kaydını kesti. Sonuç olarak Kiralık vekil ve CHP'ye asıl cevabı 23 Temmuz Cumartesi günü 70 binden fazla katılım ile Kayseri halkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olduğu mitingde vermiş oldu.

CHP'nin Miting Fiyaskosu

CHP'nin Balıkesir mitingi tam bir fiyasko ile sonuçlandı. 24 Temmuz Pazar Günü Balıkesir'de CHP toplama ve zorlama bir miting gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalara göre CHP Balıkesir mitingi için Türkiye'nin birçok şehrinden belediye araçları ile birlikte kendi rızaları olmamasına rağmen zorla belediye çalışanlarını Balıkesir'e getirdi. Fakat CHP kirli oyunlarıyla birçok şehirden işçileri miting alanına zorla getirilmesine rağmen Balıkesir'deki toplam kişi sayısı 12 bin kişiyi bile geçmedi. Öte yandan Kiralık Vekil Çetin Arık ise aslında kendisin ele veren çektiği asılsız görüntülerle Kayseri'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olduğu mitinge zorla işçilerin getirildiğini iddia etmişti. Fakat kendisinin de çektiği videolarda da görüldüğü üzere firmalardan çıkan otobüsler miting alanının tek yönde olmasına rağmen farklı farklı yönlere gitti. Bu videodan da anlaşılıyor ki mesaisi biten işçiler evlerine gitmek üzere otobüslerle farklı yönlere gidiyorlar. Kiralık vekil kendi yalanlarını bizzat kendisinin çektiği video ile yalanladı. Toplama ve zorlama bir mitingin asıl örneği olan Balıkesir'de çekilen videolarla birlikte birçok kişinin şehir dışından kalabalık gözükmek için Balıkesir'e getirildiği öğrenildi. Toplama ve zorlama mitingi yapan CHP'ye Cevabı ise Kayseri Halkı 70 binden fazla katılım ile vermiştir.


Etiketler : Çetin Arık HAK-İŞ Sendika işçileri Recep Tayyip Erdoğan
Bir aşk defteri daha kapandı

Bir aşk defteri daha kapandı
Birlikte bir ömre aynı gün veda

Birlikte bir ömre aynı gün veda
Tarkan'dan yaz sürprizi

Tarkan'dan yaz sürprizi
Röportaj yok poz var

Röportaj yok poz var
Menekşe sarısı

Menekşe sarısı
Melisa'ya şarkı yazdım

Melisa'ya şarkı yazdım
Gizli Saklı bitti

Gizli Saklı bitti
Eminem türkü çıkardı

Eminem türkü çıkardı
Sezonu kapattık

Sezonu kapattık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX