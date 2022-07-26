"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kiralık Milletvekili Çetin Arık'ın Kayseri Halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini büyük bir katılımla gösterdiği 23 Temmuzda düzenlenen mitingdeki yoğun kalabalığı hazmedemeyerek ortay attığı iddialar asılsız çıktı. Arık, "Kamu gücüyle baskıyla insanların mitinge toplanmaya çalıştığını iddia etmişti. Fakat mesaisi biten işçilerin Kiralık vekilin çektiği videolarda da anlaşıldığı üzere otobüsler miting alanı tek bir alanda olmasına rağmen farklı farklı bölgelere gidiyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki Kiralık vekil çektiği videonun aslında kendi kuyusunu kazacağından haberi yok. Öte yandan yine Kiralık vekil HAK-İŞ Sendikası'nın zorla işçilerini miting alanına getirdiğini iddia etmişti. Yapılan açıklamalarla birlikte bu iddianın da asılsız olduğu ortaya çıktı. HAK-İŞ Sendika işçileri Cumhurbaşkanımızı desteklemek için organize edilen mitinge kendi istekleri üzerine gönüllü olarak katıldılar. Kiralık vekilin çektiği asılsız görüntülerin doğrusunun ortaya çıkacağını anladığı anda ise yöneticilere tahammül edemeyip video kaydını kesti. Sonuç olarak Kiralık vekil ve CHP'ye asıl cevabı 23 Temmuz Cumartesi günü 70 binden fazla katılım ile Kayseri halkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olduğu mitingde vermiş oldu.

CHP'nin Miting Fiyaskosu

CHP'nin Balıkesir mitingi tam bir fiyasko ile sonuçlandı. 24 Temmuz Pazar Günü Balıkesir'de CHP toplama ve zorlama bir miting gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalara göre CHP Balıkesir mitingi için Türkiye'nin birçok şehrinden belediye araçları ile birlikte kendi rızaları olmamasına rağmen zorla belediye çalışanlarını Balıkesir'e getirdi. Fakat CHP kirli oyunlarıyla birçok şehirden işçileri miting alanına zorla getirilmesine rağmen Balıkesir'deki toplam kişi sayısı 12 bin kişiyi bile geçmedi. Öte yandan Kiralık Vekil Çetin Arık ise aslında kendisin ele veren çektiği asılsız görüntülerle Kayseri'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olduğu mitinge zorla işçilerin getirildiğini iddia etmişti. Fakat kendisinin de çektiği videolarda da görüldüğü üzere firmalardan çıkan otobüsler miting alanının tek yönde olmasına rağmen farklı farklı yönlere gitti. Bu videodan da anlaşılıyor ki mesaisi biten işçiler evlerine gitmek üzere otobüslerle farklı yönlere gidiyorlar. Kiralık vekil kendi yalanlarını bizzat kendisinin çektiği video ile yalanladı. Toplama ve zorlama bir mitingin asıl örneği olan Balıkesir'de çekilen videolarla birlikte birçok kişinin şehir dışından kalabalık gözükmek için Balıkesir'e getirildiği öğrenildi. Toplama ve zorlama mitingi yapan CHP'ye Cevabı ise Kayseri Halkı 70 binden fazla katılım ile vermiştir.



