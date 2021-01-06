AK Parti'den Başbuğ, Ataklı ve Sağlar'a suç duyurusu
AK Parti tarafından İlker Başbuğ, Can Ataklı ve Fikri Durmuş Sağlar için 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirdi.
CHP'Lİ SAĞLAR: BUNLARLA MÜCADELE EDİLMELİ
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.
Tüm bu açıklamaların ardından AK Parti 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
- AK Parti'den Başbuğ, Ataklı ve Sağlar'a suç duyurusu
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