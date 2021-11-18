AK Parti'den asgari ücret açıklaması

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18 Kasım 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 13:30:00

Numan Kurtulmuş: Asgari ücret düzenlemesinde beklentiler karşılanacak

Kaynak: NTV

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Asgari ücrete ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. AK Partili Numan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında, asgari ücret ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

NTV'de yer verilen habere göre, Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir." dedi.

Etiketler : AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret
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