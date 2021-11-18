AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında, asgari ücret ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

NTV'de yer verilen habere göre, Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir." dedi.