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07 Nisan 2023 Cuma 07:52:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 07:52:00

AK Parti'den "anket" yalanlaması!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal medyada ortaya atılan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın önünde olduğuna dair iddiaları yalanladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal medyada çıkan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın önünde olduğuna dair verilerle ilgili açıklama yaptı.

'AKŞENER HAKLIYDI...'

Sosyal medya hesabına paylaşım yapan Mustafa Şen, "Hiç ama hiçbir bilimsel araştırmada Sn. Kılıçdaroğlu'nun Sn. Erdoğan'ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sn. Akşener masadan kalkarken 'seninle kazanamıyoruz' derken haklıydı!." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Mustafa Şen Sn. Erdoğan Sn. Kılıçdaroğlu seninle kazanamıyoruz

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