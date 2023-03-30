30 Mart 2023 Perşembe 09:53:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 09:53:00
AK Parti'den Akşener'e tepki: Yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu
AK Parti'den Akşener'e tepki... Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.
AK Parti'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki... Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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