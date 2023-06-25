VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin: Wagner krizi Rusya'nın im meselesidir
İzmir'de LGBT propagandasına geçit yok!
Wagner krizinin çözümünde büyük rol oynayan Lukaşenko, Putin ile görüştü
Ürdün Kralı'ndan "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Vali Gül, bayram öncesi helikopterle kentte incelemelerde bulundu
Polonya Başbakanı: Yaşananlar, Rus yetkililerin öngörülemez olduğunu gösterdi
25 Haziran 2023 Pazar 19:10:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 19:10:00

AK Parti'den, AKPM'nin skandal kararına tepki: Utanç verici

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmalarının utanç verici olduğunu belirtti.

FETÖ tezlerini sıralayan bu rapordaki Türkiye'ye yönelik suçlamaların hepsini reddettiklerini ifade eden Çelik, raporda bahsedilen şekilde ortada "Gülen hareketi" diye sosyal bir yapının olmadığını, eli kanlı bu yapının adının "Fetullahçı Terör Örgütü" olduğunu vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TBMM'yi, seçilmiş hükümeti ve demokrasiyi hedef alan, karanlık ve aşağılık ilişkileri olan bir terör örgütü olduğunun altını çizen Çelik, bu terör örgütünün 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşı katlettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başladığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir. Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM'nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır. Milletvekilimiz Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, 'söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu' ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Zeynep Yıldız'ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir.

Demokrasimizi, başta FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı koruyacağız. Bu noktada mücadelemiz kararlılıkla sürecek; başta darbeciler olmak üzere demokrasi düşmanı olan bu örgütlerin mensupları hiçbir şekilde kendilerini güvende hissedemeyecektir. Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz."

Etiketler : Ömer Çelik AK Parti AKPM raporu kınama
Şarkı buluşması

Şarkı buluşması
Ersay'ın 'deneme' üçlüsü

Ersay'ın 'deneme' üçlüsü
Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam

Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam
6 yıl sonra içine sindi

6 yıl sonra içine sindi
Kızı için Fas'ta düğün yaptı

Kızı için Fas'ta düğün yaptı
Türkü gecesi

Türkü gecesi
Karne hediyesi Bodrum tatili

Karne hediyesi Bodrum tatili
Reklam zengini

Reklam zengini
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX