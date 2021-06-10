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İcra ve İflas Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
10 Haziran 2021 Perşembe 08:01:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 08:29:00

AK Parti'den 2 kanun teklifi! İcra ile çocuk teslimine son

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AK Parti'nin hazırladığı teklif yasalaşırsa, çocuğu icrayla alma ve harç ödemeleri tarihe karışacak.

AK Parti üzerinde çalıştığı 2 kritik teklifi önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunacak. Üzerinde çalışılan düzenlemelerden biri İcra İflas Kanun Teklifi. Teklife, icra ile çocuk teslimi konusunu düzenleyen bir madde de giriyor. Akşam'ım haberine göre, Adalet Bakanlığı kontrolünde Çocuk Teslim Merkezleri kurulacak. İcra ile çocuğunu alma dönemi bitecek. Babanın icra sürecinde ödediği harç ve memur yolluk bedeli tarihe karışacak. Anne, çocuğunu babanın görmesi için bu merkeze bırakacak. Anne ve baba hiç karşılaşmadan baba çocuğunu teslim alacak.

İFTİRAYA KARŞI UYARI YAPTI

İkinci düzenleme ise Hayvanları Koruma Kanun Teklifi olacak. Teklif MYK'da sunularak Başkan Erdoğan'ın fikri alındı. Erdoğan'ın, hayvanlara tecavüz ve taciz suçlamalarında "iftira"ya başvuracak olanların önüne geçilmesi konusunda partilileri uyardığı ve "İnsanlar arasında husumet çıkarmayacak bir formül bulun" dediği öğrenildi. AK Parti kaynakları, "Cumhurbaşkanımız, haksız itham, iftira ve suçlamaların insanlar arasında kavga ve düşmanlıklara yol açabileceği uyarısında bulunarak, bu madde üzerinde yeniden çalışın ve teklifi bu dönem bitmeden Genel Kurul'dan geçirin dedi" diye konuştu.

Etiketler : AK Parti icra çocuk
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