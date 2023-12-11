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AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
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11 Aralık 2023 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 15:15:00

AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar hız kazandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun, ilk toplantısını bugün yapması planlanıyor.

AK Parti, katılacağı 5. mahalli idareler seçimlerinden de 1. parti olarak çıkmak için titiz bir çalışma ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, genel merkezde aday tespit komisyonu oluşturuldu.

KOMİSYONUN İLK TOPLANTISI BUGÜN

Komisyonun ilk toplantısını bugün yapması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da komisyonda yer alıyor.

Aday tespit komisyonu tüm belediye başkan adaylarının ilan edilmesi sürecine kadar mesaisini sürdürecek.

ADAYLAR TİTİZLİKLE BELİRLENECEK

Çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını titizlikle değerlendirecek.

Ayrıca, partinin teşkilat başkanlığı ile ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dinleyecek.

Erdoğan'ın başkanlığındaki komisyon tarafından belirlenecek büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları Ocak ayının sonuna kadar peyderpey kamuoyuna duyurulacak.

Etiketler : ak parti aday tespit komisyonu yerel seçim
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