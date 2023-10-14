AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hızlanıyor
Kaynak: TRT Haber
AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için hazırlıklara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan A takımına, çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi. Hazırlıklarda iki başlığa öncelik verilecek. Parti kurmayları, MHP ile işbirliği olanakları ve aday belirleme sürecine odaklanacak.
AK Parti'de olağanüstü kongre sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da yerel seçim yol haritasının belirlendiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre öncelikle aday belirleme çalışmalarına ağırlık verilecek.
Ekim ayı içinde yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında yerel seçimlerle ilgili parti içi takvim görüşülecek. Aday olma kriterleri netleştirilecek.
ADAYLIK BAŞVURULARI KASIMDA ALINMAYA BAŞLAYACAK
AK Parti, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için adaylık başvurularını kasım ayında almaya başlayacak.
Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak. Aday müracaatları online yapılabilecek.
Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.
AK PARTİ VE MHP HEYETLERİ YEREL SEÇİM İÇİN BİR ARAYA GELECEK
Öte yandan AK Parti ve MHP'nin yerelde yapacağı seçim iş birliği üzerinde çalışacak heyetler de belli oldu.
Heyetlerin, ilk görüşmesini gelecek hafta yapması planlanıyor. İlk görüşmede genel ilkeler konuşulacak. Başta büyükşehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak.
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