AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hızlanıyor

AK Parti'de olağanüstü kongre sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da yerel seçim yol haritasının belirlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre öncelikle aday belirleme çalışmalarına ağırlık verilecek.

Ekim ayı içinde yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında yerel seçimlerle ilgili parti içi takvim görüşülecek. Aday olma kriterleri netleştirilecek.

ADAYLIK BAŞVURULARI KASIMDA ALINMAYA BAŞLAYACAK



AK Parti, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için adaylık başvurularını kasım ayında almaya başlayacak.

Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak. Aday müracaatları online yapılabilecek.

Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.

AK PARTİ VE MHP HEYETLERİ YEREL SEÇİM İÇİN BİR ARAYA GELECEK



Öte yandan AK Parti ve MHP'nin yerelde yapacağı seçim iş birliği üzerinde çalışacak heyetler de belli oldu.

Heyetlerin, ilk görüşmesini gelecek hafta yapması planlanıyor. İlk görüşmede genel ilkeler konuşulacak. Başta büyükşehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak.