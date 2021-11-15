AK Parti'de görev değişimi!

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15 Kasım 2021 Pazartesi 14:55:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 14:57:00

AK Parti'de sürpriz değişim! Yeni Grup Başkanı seçilecek

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. AK Parti TBMM Grubu'nda, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için seçim yapılacak.

AK Parti'de Grup Başkanı Naci Bostancı'nın 2023 seçimleri kapsamında görev alacağı için yeni Grup Başkanı seçimi yapılacak.

AK Parti Grubu, 17 Kasım Çarşamba günü saat 11.15'te basına kapalı toplanacak.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.45'te, haftalık olağan grup toplantısında partililere hitap edecek. Yalnızca bakanların ve milletvekillerinin iştirak edeceği grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.

Etiketler : Naci Bostancı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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