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18 Kasım 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 10:00:00

AK Parti'de her il için özel çalışma yapılıyor

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'de aday adaylığı başvuruları devam ederken, aday belirleme süreci için de titiz bir çalışma yürütülüyor. İstanbul için ise özel çalışma yapılıyor. Her il ve ilçe detaylı şekilde ele alınırken, mevcut adaylar ve yeni isimlerle ilgili temayül yoklaması yapılacak.

AK Parti'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşülüyor ve milletvekilleri ile görüş alışverişi yapılıyor.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere her il için özel çalışma yapılıyor. Mevcut il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarının hepsiyle ilgili memnuniyet anketleri de masada.

Anketlerle, mevcut belediye başkanlarına seçmenin bakışının nasıl olduğu ortaya konuluyor.

Öne çıkan yeni bir isim olup olmadığı değerlendiriliyor.

Adayların belirlenmesi için 150 bin teşkilat mensubunun katılımı ile temayül yoklaması da yapılacak. Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz" diye sorulacak.

AK Parti, aday belirleme sürecinde Cumhur İttifakı ortağı MHP ile de yakın temasta. Heyetler bir araya geldi, istişareler yapıldı. O toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde kurmayları ile görüştü. Hem adaylar hem de aday takvimi ele alındı.

Etiketler : ak parti 31 mart 2024 seçim
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