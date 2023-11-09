09 Kasım 2023 Perşembe 10:59:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 10:59:00
AK Parti'de aday müracaatları başladı
Kaynak: IHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep edilmeyeceğini, yapılan bağışların Gazze'ye gönderileceğini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep edilmeyeceğini, yapılan bağışların Gazze'ye gönderileceğini açıkladı.
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