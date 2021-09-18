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18 Eylül 2021 Cumartesi 08:35:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 08:35:00

AK Parti ve MHP bastırdı, 'Veto'su aşıldı

Kaynak: Akşam

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Sağlık çalışanına İSPARK müjdesi. İBB, CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'nun ısrarlı vetosuna rağmen, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma ve İSPARK kullanımını onayladı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sağlık çalışanlarının ücretsiz İSPARK'lardan faydalanmasıyla ilgili kararının İBB Meclisi'nde uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Göksu "İBB'nin CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oylarına rağmen, İBB AK Parti ve MHP gruplarımızın 'ısrar kararı' ile meclisten tekrar geçti" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nin aldığı karar uyarınca sağlık çalışanları İSPARK'ları yıl sonuna kadar ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz kullanım kararını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında veto etmişti. Yeni karar ise yapılan tartışmaların ardından meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından 'ısrar kararı' olarak kabul edildi. Karar sağlık çalışanları arasında da memnuniyetle karşılandı.

Etiketler : ibb sağlık çalışanları ispark ücretsiz ulaşım ak parti mhp
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