AK Parti TBMM Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Her ne kadar birileri kabul etmese de, "Asrın felaketi" olarak nitelenen sarsıntılar yaşadık. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır

Ülkemiz son 20 yılda geçmişle mukayese edilemeyecek kadar büyük ilerleme kaydetmiştir

Tüm zorluklara rağmen depremden sadece birkaç saat sonra bakanlarımız, deprem şehirlerine ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı