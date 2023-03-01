AK Parti TBMM Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Her ne kadar birileri kabul etmese de, "Asrın felaketi" olarak nitelenen sarsıntılar yaşadık. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır
Ülkemiz son 20 yılda geçmişle mukayese edilemeyecek kadar büyük ilerleme kaydetmiştir
Tüm zorluklara rağmen depremden sadece birkaç saat sonra bakanlarımız, deprem şehirlerine ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı
- AK Parti TBMM Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına taziye telefonu
- Deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar kentteki yıkımı ortaya koyuyor
- "Fahiş kira artışlarıyla ilgili adli süreçler işlemekte"
- "TOKİ olmasaydı can kaybı artardı"