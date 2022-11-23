AK Parti TBMM Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşma yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....

Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

"VAHİM BİR YIKIM VE KAYIPLA KARŞILAŞMADIK"

Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara neden olmakla birlikte vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. Kurumlarımız gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'yi depreme hazırlamak için son 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm faaliyetlerine kadar bina alt yapımızı yeniliyor, kurumsal kapasitemizi genişletiyoruz. Bu amaçla 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürütmüştük. Gölyaka depremi hem deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu hem de yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerektiğini göstermiştir.

Dün hizmete açtığımız Artvin Yusufeli Barajı ve HES'in yeni Yusufeli yerleşim yerinin ve Yusufeli yollarının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en büyük dünyanın 5. büyük barajı olan Yusufeli üreteceği enerji ve depolayacağı su ile ülkemizin gelişmesine çok önemli katkılar sunacaktır. Yusufelili kardeşlerimize ülkemize bu hizmeti kazandırmak için evlerini, işyerlerini, geçmişlerini geride bırakıp yeni yerleşim yerlerine taşınarak yaptıkları fedakarlık için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. İlçe merkezindeki konutları ile, işyerleri ile, kamu hizmet binaları ile, köyevleri ile yepyeni pırıl pırıl modern bir Yusufeli inşa ederek kardeşlerimize şükranlarımızı ifade etmeye çalıştık.

"YUSUFELİ BARAJI'NA TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN ALT YAPI SEMBOLÜ OLARAK HOŞGELDİN DİYORUZ"



Togg'u Türkiye vizyonumuzun teknoloji alanındaki sembolü olarak alkışlarla karşılamıştık. Yusufeli Barajı'na da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun alt yapı sembolü olarak hoşgeldin diyoruz. Bu abide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Yılda 5 milyar inşallah buradan geri dönüşüm var. Bu 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal görüyorsun işte, neyi nerden nasıl yaptığımızı öğren, sonra kaynak nereden deme. Yeri gelir milli bütçeden, yeri gelir uluslararası piyasadan ama biz yaparız aramızdaki fark bu.

Görüldüğü gibi ülkemize gerçekten iftihar edici bir eser kazandırdık. Ne diyor gönül sultanı Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Rabbim hepimizi eseri olmayan gafillerden uzak eylesin diyorum. Geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı ve G20 Liderler Zirvesi'ne katılarak ülkemizin çok yönlü diplomasi çabalarında yeni mesafele katedilmesini sağladık. Yürüttüğümüz diplomasi trafikleri ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerimi Kabine sonrasında yapacağım açıklamaya bırakıyorum.

Bugün burada sizlerle hepimizin canını yakan terör saldırıları hususundaki gelişmeleri ve atacağımız yeni adımları paylaşmak istiyorum. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleri ile ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişi ülkemiz içinde ve dışında bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir. En tepeden aşağıya kadar bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun bulunacak dökülen masum kanlarının hesabı kendinden misliyle sorulacak, cezası kesilecektir.

Türkiye artık ülkemize ve milletimize yönelik saldırılara karışan teröristlerle onlara yardım eden herkesi sınırlarımız içinde ve dışında tespit etme, yakalama, cezalandırma kabiliyetine ve gücüne sahiptir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşları ile kınayanların gerçek yüzleri hemen arkasından başlattığımız operasyonlara verdikleri tepkiyle ortaya çıkmıştır. Suriye'de kontrolleri altında tuttukları bölgelerden ülkemize yönelik herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin bu sözlerini tutamadıkları ve tutamayacakları son olayla bir kez daha anlaşılmıştır. Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahidlerimize de sonuna kadar sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor, öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı sebepler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var.