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04 Eylül 2020 Cuma 13:51:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 13:51:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sivas Kongresi paylaşımı: Vatan sınırlarımızı tavizsiz koruyacağız

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu 'Ülkemizi hedeflerine mutlaka ulaştıracağız. Kara vatan, mavi vatan ve gök vatan sınırlarımızı tavizsiz koruyacağız' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi hedeflerine mutlaka ulaştıracaklarını, kara vatan, mavi vatan ve gök vatan sınırlarını tavizsiz koruyacaklarını bildirdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı.

İstiklal ruhunun o günden bugüne aynı dirilikte ve tazelikte yoluna devam ettiğini vurgulayan Çelik, hür doğulduğunu ve hür yaşanacağını belirtti.

"Ülkemizi hedeflerine mutlaka ulaştıracağız. Kara vatan, mavi vatan ve gök vatan sınırlarımızı tavizsiz koruyacağız." ifadesini kullanan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının yokluk günlerinde azimle ve kararlılıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak için çalışmak ve hiç vazgeçmeden mücadele etmek için Sivas Kongresi ruhunu takip etmek yeter. 'Manda ve himaye kabul edilemez' düsturuyla Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm vatanımızda ancak milletimiz söz sahibidir. Kimse vatanımızda milletimizin sözünün karşısında söz söyleyemez."

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