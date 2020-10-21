AK Parti'den HDP'li vekile çok sert tepki: Vicdansız bir salgırganlıktır...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır
Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un evlat nöbetindeki anneleri hedef alan saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Remziye Tosun'un, il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan annelere yönelik hakaretine sert tepki gösterdi.
Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken ifadeler kullandı.
"VİCDANSIZ BİR SALDIRGANLIKTIR"
Çelik'in paylaşımları şöyle:
HDP'li bir kadın milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur. Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır.
Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır.
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