  • BIST
    118399
  • Dolar
    6,8628
  • Euro
    7,8053
  • Altın
    399,1890
İstanbul
19 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'a yapılan saldırıyı kınadı
S&P'den gelişmekte olan ekonomiler için yüzde 4,7'lik küçülme beklentisi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi
Tunus'ta hükümet krizi kapıda
Eskişehir'de trafik kazası: Yaralanan iki polisten biri şehit oldu
Madagaskar'da koronavirüs parlamentoya bulaştı
Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanan iki polisten biri şehit oldu
Trump yönetiminin yabancı öğrenci kararına karşı dava açıldı
Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır
Akıllara durgunluk veren olay! 'Eşim koronavirüslü size de hediye getirdim'
Antalya'da 3.5 şiddetinde deprem
Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün: Metro projeleri sürerken herhangi bir kesinti uygulanmaz
AB'den Türkiye ile ilişkileri geliştirme mesajı
Türkiye kağıt sektörü büyümeye devam ediyor
Ömer Çelik'ten Fransa'ya sert tepki: Libya'da sinsi bir oyun oynamaya çalıştılar
Ayasofya'nın imar planlarının 'Ayasofya Camisi ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi teklif edildi
Filistin'den İsrail'in Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararına kınama
Dünyayı umutlandıran çalışma! Koronayı etkisiz hale getiriyor
Filistin'den İsrail'in kapatma kararına kınama
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 39'a düştü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bin 797'ye çıktı
Milliler 7 Ekim'de dünya devi ile karşılaşacak
13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:01:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:01:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır. Bundan sonrasında daha iyi muhafaza edilecektir." dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur." dedi.

"Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirası olarak görkemini göstermeye devam edecek"

Çelik, "Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirasının ihtişamını taşıyan büyük bir mekan olarak görkemini göstermeye devam edecek." diyerek, "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tepkisi ile ilgili Çelik, "Başkentinde cami olmayan tek AB ülkesi Yunanistan'dır. Osmanlı camilerine ve Osmanlı eserlerine karşı saygısızlık yapmakta birinci olan bir ülkedir. Hiç konuşmaması gereken bir ülke varsa o da Yunanistan'dır."

Çelik, Ayasofya'nın bütün özelliklerinin korunacağını ve bundan sonrasında daha iyi muhafaza edileceğini belirterek, "Kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın çıkarılacağını düşünmüyoruz. O listeyle Ayasofya şereflenmez, o liste Ayasofya'yla şereflenmiştir." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER