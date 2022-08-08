"Türk azınlığın haklarının ihlali Lozan'ın ihlalidir!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası konuştu.



Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir

Mezhep savaşlarını, kavgalarını kışkırtanların aslında kendileri için bir çıkar cenneti, başkaları içinse bir cehennem yaratmak istediklerini görüyoruz

Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir

Cumhurbaşkanımız tahıl anlaşması ile ilgilenirken, coğrafya ve diplomasi bilmeyenler bunun önemsiz bir şey olduğunu söyledi. Türkiye dünyanın her yerinde diplomatik çözüm üreten bir odak

İsrail'in Gazze'ye gayri hukuk saldırıları oldu. Bu saldırılar savunulamaz, şiddetle kınıyoruz

İç savaş konuşmaları sağlıklı değildir. Türkiye'nin bu tür konulara bağışıklığı vardır. Bunları konuşmak büyük sorumsuzluktur