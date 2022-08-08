AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Türk azınlığın haklarının ihlali Lozan'ın ihlalidir!
Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'da iç siyasetteki duruma yakın bir şekilde bakıyoruz. Batı Trakya'da Lozan Antlaşması'nı ihlâl eden Türk azınlığa karşı ihlâlleri kınıyoruz. Lozan'ın 40. Maddesi, Türk azınlığın orada kendi okullarını, hayır kurumlarını kurmasını, kendi müftülerini seçmesini garanti altına alıyor. Bunu ihlâli Yunanistan'ın Lozan'ı ihlâlidir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası konuştu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir
Mezhep savaşlarını, kavgalarını kışkırtanların aslında kendileri için bir çıkar cenneti, başkaları içinse bir cehennem yaratmak istediklerini görüyoruz
Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir
Cumhurbaşkanımız tahıl anlaşması ile ilgilenirken, coğrafya ve diplomasi bilmeyenler bunun önemsiz bir şey olduğunu söyledi. Türkiye dünyanın her yerinde diplomatik çözüm üreten bir odak
İsrail'in Gazze'ye gayri hukuk saldırıları oldu. Bu saldırılar savunulamaz, şiddetle kınıyoruz
İç savaş konuşmaları sağlıklı değildir. Türkiye'nin bu tür konulara bağışıklığı vardır. Bunları konuşmak büyük sorumsuzluktur
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