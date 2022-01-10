Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. PKK'lı teröristle çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili "Ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması gerekir" sözlerine destek verdi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; "Kazak kardeşlerimize bir kez daha taziyelerimizi sunuyoruz. İnşallah kısa zamanda bu günleri atlatarak Kazakistan yine istikrarlı ve güçlü dönecektir diye temenni ediyoruz.

Bugün Çalışan Gazeteciler Günü, hepinizin gününüzü kutluyorum. Dünyada giderek bu hakikat ötesi denilen enformasyon bombardımanı altında gerçeğe ve gerçek habere ulaşmak daha da kıymetli hale geldi.

Gerçekten işini iyi yapan gerçek gazetecilerin demokrasiye katkılarının yanı sıra insanlığın yalanlardan korunması bakımından giderek artan bir işlev ortaya koyduğunu görüyoruz.

Geçen zaman içerisinde çok üzüldüğümüz olaylar oldu. Çeşitli arkadaşlarımız burada saldırıya uğradı. Pek çok arkadaşımız büyük risklerle, tehditlerle karşı karşıya kaldı. Hepsine geçmiş olsun diliyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Geçenlerde sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programında hükümetimiz, partimizle ilgili gerçekle alakası olmayan iftira niteliğinde iftirada bulundu. Ona hem TBMM Başkanımız hem de Ulaştırma Bakanımız gereken cevabı verdiler. Siyasette rekabet olacaktır. Demokratik rejimlerde tabii ki farklı görüşler olur. Fakat burada başka bir şey var siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürmek, insanları hedef gösteren, çeşitli meslek gruplarını hedef göstermek anti demokratikliği besliyor.

Sayın Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenlerin hedef gösterildiği bir konuşma yaptı. Sırf AK Parti'ye oy veriyorlar diye hedef göstermek anti demokratik eğilimlerin ortaya çıkmasına dair kutuplaştırma siyasetidir. Seçilmiş hükümetin emrindeki bürokratlara, seçilmiş hükümetin talimatlarını dinlememe tavsiyesinde bulundu.

Anayasal düzen, yasalar, demokratik ortaya çıkmış siyasi meşruiyetin bileşeni yüksek meşruiyet ortaya çıkarır. Darbelere, vesayete karşı olmamız en başta millet iradesiyle kurulan demokratik meşruiyetin harap edilmesinden dolayıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel'e tepki göstererek, dünyanın hiçbir devletinin egemenliğini yok etmek isteyenlere taviz veremeyeceğini söyledi.

ÇELİK'TEN HDP'Lİ GÜZEL'İN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFINA TEPKİ

Çelik, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, PKK'lı teröristle çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili "Ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması gerekir" sözlerine destek verdi.

Çelik, "Sayın Şentop Yüce Meclis'in hukukunu korumak, Yüce Meclis'in asaletini, onurunu korumak için gerekli açıklamayı yapmıştır. Bir Meclis Başkanı olarak bu Gazi Meclis'in böyle çirkin görüntüyle yan yana gelmemesi için gerekli irade ortaya koymuştur. Sayın Meclis Başkanımızı buradan tebrik ediyoruz." dedi.

Çelik, "Dünyanın hiçbir demokrasisi kendi egemenlik haklarına saygı duyan hiçbir milleti ve devleti egemenliğini yok etmek isteyen, demokrasisini yok etmek isteyen terör karşısında herhangi bir taviz veremez. Tavizsiz davranmak durumundadır. Milletvekili sıfatı taşıyan birisinin hiçbir şekilde mazur göremeyeceği bir tablo bu. Meclis Başkanımız yüce Meclis'in böyle bir lekeyi asla kabul edemeyeceğini ifade etti, yüce Meclis'in üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğini ifade etti. Yüce Meclisi terörle kirletmeye çalışanlara geçit verilmeyeceğini, hukukun, Meclis'in üzerine düşeni yapacağını ifade etti. Meclis Başkanımızın yaptığı açıklama, yüce meclisimizin saygınlığının korunması yönünde önemli bir açıklamadır." ifadelerini kullandı.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmişti.