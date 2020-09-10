AK Parti'den Fransız'a ders gibi sözler: Kimsenin gücü yetmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur. Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından şöyle yazdı:

Macron “sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la” demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı.

Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur.

Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. “Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı” diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz.

Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron’dur. Macron Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter’in toplu mezarlarından sorumludur.