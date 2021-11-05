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05 Kasım 2021 Cuma 22:09:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 22:09:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İyi Partili Türkkan'a tepki

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Çelik, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan kişiye küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi.

"Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar" ifadesini kullandı.

Etiketler : ömer çelik iyi parti lütfü türkkan ak parti
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