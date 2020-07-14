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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Ayasofya' tepkisi: Utanç verici
14 Temmuz 2020 Salı 12:10:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 14:19:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Ayasofya' tepkisi: Utanç verici

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya'nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP'den geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ayasofya’nın ibadete açılması kararı ile ilgili CHP’nin yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi... CHP: “Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.”

Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı. Bu açıklamayı yapan zihniyet “Ayasofya Camii açılmasın” diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş.

Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.

Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. “Ayasofya açılmasın” diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle “yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukunu yıktınız” diyor.

Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nereden geleceğini daha erken görelim. Bu hastalıklı zihniyet Ayasofya Camii’nin açılmasını Hristiyan vatandaşlarımıza karşı bir tutum gibi sunmuş. Bu ahlak dışı bir provokasyondur.

Ayasofya 500 yıldır camiydi. Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum değildir. Allah’ın adının anıldığı bu muhteşem mekan tüm din mensuplarının ziyaretine açıktır. Ayasofya Camii, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır

Milletimizin sevinciyle sevinmek nasip meselesidir, demokratik seviye meselesidir. Milletimizin sevincinden ve demokratik olgunluktan nasibi olmayanların misyonu geçmişimizle geleceğimizi kavga ettirmek üzerine kuruludur.

Ayasofya geçmişten geleceğe bir semboldür. Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camii olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır.

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