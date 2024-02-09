"Yerel seçimlerde başarımızı taçlandıracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı. Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Ömer Çelik, "Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.' İşte ben de diyorum ki 'Haddini bildireceğiz' diyene. Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız" ifadeleini kullandı.

31 MART'TA MÜJDE VERECEĞİZ

Muhalefetin cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için de benzer ifadeler kullandığını hatırlatan Çelik, "Genel başkanları gitti. Başka bir genel başkan geldi. Yine teröre destek verenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın kitabın içerisine giriyorlar" diye konuştu. Cumhur ittifakı olarak Türkiye'nin her yerinde kararlı ve güçlü bir şekilde yürüyeceklerini ifade eden Çelik şöyle devam etti: "Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Genel seçimlerde attığımız imzayı yerel seçimlerde daha büyük bir başarı dalgasına dönüştüreceğiz. İnşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza Adana Büyükşehir'i ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz."