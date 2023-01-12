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12 Ocak 2023 Perşembe 22:20:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 22:20:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm siyasi partiler teröre karşı ortak duruş göstermeli

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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz." ifadesine yer verdi.

Etiketler : AK Parti Sözcüsü Çelik CHP
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