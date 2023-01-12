AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm siyasi partiler teröre karşı ortak duruş göstermeli
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz." ifadesine yer verdi.
Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2023
Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz. https://t.co/5v2v5skSmB
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