'Tüm siyasi partiler teröre karşı ortak duruş göstermeli'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz." ifadesine yer verdi.

Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir.



Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz. https://t.co/5v2v5skSmB — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2023