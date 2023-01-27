27 Ocak 2023 Cuma 14:57:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 14:57:00
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz." dedi.
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