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28 Ekim 2021 Perşembe 09:54:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 09:54:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şebnem Şirin cinayetinin takipçisi olacağız

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Şebnem Şirin cinayetiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Resmi Twitter hasbından yaptığı açıklamada Çelik yargılama sürecinin yakından takip edileceğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün Şebnem Şirin'in Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı tarafından boğazının kesilerek öldürülmesi olayıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çelik, şu ifadelere yer verdi:

Kadına şiddet insanlığın inkârıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor. Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkûm etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekûn olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz.
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Şebnem Şirin Denizli
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