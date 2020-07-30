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30 Temmuz 2020 Perşembe 21:02:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 21:02:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına karşı kullanılacak tek dil saygı dilidir

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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kadına yönelik şiddetle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kadına yönelik şiddetle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik, "Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur. Hiçbir siyasi, sosyal veya hukuki tartışmada kimse mutlak doğruyu temsil edemez. Sosyal, hukuki ve siyasi konularda kadınların şahsiyetlerini hedef almak utanç vericidir." ifadelerini kullandı.

AYIPTIR VE CEHALETTİR

Çelik şu ifadelere yer verdi:

"Farklı fikirler ancak medeni ortamda birbiriyle rekabet edebilir. Medeni olmayan atmosferde fikir yaşamaz. Özellikle kadınlara karşı medeni olmayan dil kullanılması çok ayıptır ve cehalettir.

TEK DİL SAYGI DİLİDİR

Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir. Bunun dışında her yaklaşım barbarlıktır. İnsan vicdanı kadına dönük sözel ve fiziki şiddeti mutlak biçimde reddeder.

Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması gereken bir barbarlıktır.

İlk ve son sözümüz şudur: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz..."

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