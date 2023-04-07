AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." açıklamasında bulundu.

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