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07 Nisan 2023 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 09:26:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz

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AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." açıklamasında bulundu.

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Etiketler : ömer çelik israil gazze saldırı

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