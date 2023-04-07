AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." açıklamasında bulundu.
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