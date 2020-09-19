AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunan gazetesinin Başkan Erdoğan hakkında attığı alçak manşet ile ilgili açıklama yaptı.

Çelik: 'Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.' ifadelerini kullandı.