AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunan gazetesinin Başkan Erdoğan hakkında attığı alçak manşet ile ilgili, "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunan gazetesinin Başkan Erdoğan hakkında attığı alçak manşet ile ilgili açıklama yaptı.
Çelik: 'Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.' ifadelerini kullandı.
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