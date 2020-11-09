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09 Kasım 2020 Pazartesi 19:32:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 19:44:00

Çelik: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır

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AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

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"Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır"

(Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, görevden getirme, görevden alma, istifayı kabul etmeme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Bu konuda bir açıklama yapmam uygun değil. Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır.

-(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ak parti çelik ömer çelik
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