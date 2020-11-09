Çelik: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

"Türkiye, İzmir depreminin yaralarını sarıyor"

Türkiye, İzmir depreminin yaralarını sarmak için çalışıyor. Acil yıkılması gereken evler var, ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım gerçekleştiriliyor.

"Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor"

Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor. Ermeni işgalciliğine, barbarlığına destek veren ülkeleri de tek tek kınıyoruz. Tek dertleri, Ermeni işgaline destek vermek, ama amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa polisi en son 10 yaşında 4 çocuğu ailelerinden erken saatlerde alarak sorguladı.

"Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır"

(Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, görevden getirme, görevden alma, istifayı kabul etmeme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Bu konuda bir açıklama yapmam uygun değil. Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır.

-(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir.

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