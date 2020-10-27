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27 Ekim 2020 Salı 18:17:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 19:02:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş Kılıçdaroğlu açıklaması: Allah'tan kimse bunu örnek almıyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK ve MYK toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında Fransız lider Macron'a sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın boykot çağrılarını eleştiren Kılıçdaroğlu'na yönelik de açıklamalarda bulunan Çelik 'Bu tavrı saygısızlıktır. Allah'tan kimse bunu ciddiye alıp, örnek almıyor' dedi.

AK Parti MKYK ve MYK toplantıları sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik Fransız lider Macron'un ve Fransa'daki karikatür skandalına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çelik'in açıklamaları...

KARİKATÜR SKANDALI

Bu çağ maalesef nefret suçlarının giderek damga vurduğu bir çağ. Peygamber efendimize hakaret edenleri bu hakaretle baş başa bırakıyoruz.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TEPKİ

Libya'da uyguladığı politikası çökünce Türkiye'ye saldırdı. Kendi kafasına göre dinleri formlara sokmak istiyor.

Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir

Avrupa'daki Müslümanları taciz etmek sadece ve sadece oradaki ırkçıların işine yarar, ırkçıları sevindirir. Avrupalı müslümanlar, Avrupa demokratik toplumlarının ayrılmaz bir parçasıdır. İslam'ı terörle yan yana kullanan bir metni, yasa adı altında Bakanlar Kurulundan geçireceğini söylemesi büyük bir basiretsizliktir. Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir

Biz Fransa'daki öğretmenin öldürülmesinden de üzüntü duyduğumuzu, kınadığımız açık bir şekilde ifade ediyor. Ancak Macron'un o karakütürleri, binalara yansıtması binlerce müslümanı inciten bir olaydrı, asla kabul edilemez. Macron'un ortaya koyduğu tavır Avrupa'da nasıl yanlış davranılırın göstergesidir.

FRANSIZ ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Çelik "Kılıçdaroğlu, yakışıksız bir şekilde çağrıyı eleştirdi. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Allah'tan kimse bunu ciddiye alıp, örnek almıyor. Örnek alınsa herkes eleştirilerini aileler ve eşler üzerinden yapmaya kalkarsa çok çirkin bir durum içinde kalırız. Kılıçdaroğlu'nun tavrı saygısızlıktır, bunu kınıyoruz" dedi.

Etiketler : ak parti ömer çelik fransa macron kemal kılıçdaroğlu
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