Allah'tan kimse bunu örnek almıyor

AK Parti MKYK ve MYK toplantıları sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik Fransız lider Macron'un ve Fransa'daki karikatür skandalına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İşte Çelik'in açıklamaları...

KARİKATÜR SKANDALI

Bu çağ maalesef nefret suçlarının giderek damga vurduğu bir çağ. Peygamber efendimize hakaret edenleri bu hakaretle baş başa bırakıyoruz.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TEPKİ

Libya'da uyguladığı politikası çökünce Türkiye'ye saldırdı. Kendi kafasına göre dinleri formlara sokmak istiyor.

Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir

Avrupa'daki Müslümanları taciz etmek sadece ve sadece oradaki ırkçıların işine yarar, ırkçıları sevindirir. Avrupalı müslümanlar, Avrupa demokratik toplumlarının ayrılmaz bir parçasıdır. İslam'ı terörle yan yana kullanan bir metni, yasa adı altında Bakanlar Kurulundan geçireceğini söylemesi büyük bir basiretsizliktir. Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir

Biz Fransa'daki öğretmenin öldürülmesinden de üzüntü duyduğumuzu, kınadığımız açık bir şekilde ifade ediyor. Ancak Macron'un o karakütürleri, binalara yansıtması binlerce müslümanı inciten bir olaydrı, asla kabul edilemez. Macron'un ortaya koyduğu tavır Avrupa'da nasıl yanlış davranılırın göstergesidir.

FRANSIZ ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Çelik "Kılıçdaroğlu, yakışıksız bir şekilde çağrıyı eleştirdi. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Allah'tan kimse bunu ciddiye alıp, örnek almıyor. Örnek alınsa herkes eleştirilerini aileler ve eşler üzerinden yapmaya kalkarsa çok çirkin bir durum içinde kalırız. Kılıçdaroğlu'nun tavrı saygısızlıktır, bunu kınıyoruz" dedi.