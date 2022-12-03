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03 Aralık 2022 Cumartesi 16:18:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 16:18:00

AK Parti, Siyaset Akademisi'nin kapılarını bu yıl sadece kadınlara açtı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademinin ilk dersini, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınan 5 Aralık'ta verecek.

AK Parti, siyasette daha çok kadının yer almasını desteklemek için Siyaset Akademisi'ne bu yıl sadece kadınları kabul edecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademinin ilk dersini, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınan 5 Aralık'ta verecek.

AK Parti Siyaset Akademisi'nin 20. döneminde, kadınların siyasette daha aktif yer alması, siyasi okuryazarlığın artırılması, ilk defa siyaseti deneyimleyecek kadınlara da bir yol göstericiliğin yapılması hedefleniyor.

Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenlemenin yıl dönümü olan 5 Aralık, akademideki derslerin başlangıç tarihi olarak belirlendi.

Büyükşehirlerde çıkılan ilanlara başvuran kadınlara 4 haftalık programda, "kadın hakları", "aile ile ilgili politikalar ve kazanımlar", "Türkiye Yüzyılı vizyonu", "çevre bilinci" gibi 7 başlıktan oluşan eğitimler sunulacak.

Siyaset Akademisi'nin bu dönem ilk dersini Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Aralık'ta verecek.

"BU DÖNEMKİ EĞİTİMLER SADECE KADINLARI KAPSAYACAK"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana kadının siyasi katılımını son derece önemsediğini belirtti.

5 Aralık'ın, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yılı olduğunu dile getiren Keşir, bu tarihten AK Parti'nin iktidara gelişine kadar olan süreçte kadın milletvekillerinin Meclis'teki temsil oranının yüzde 4,1'i hiç aşmadığına işaret etti.

Keşir, bugün gelinen noktada kadın milletvekillerinin Meclis'teki temsil oranının yüzde 17'yi aştığını vurguladı.

AK Parti'nin, siyasi katılımda, siyasetteki karar alma mekanizmalarında kadın varlığını artırmak için yeni atılımlar ortaya koyduğunu belirten Keşir, bu atılımlardan bir yenisinin "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Programı" olduğunu bildirdi.

Siyaset Akademisi'nin AK Parti'nin bir geleneği olduğunu ve bu yıl da akademinin 20'ncisini gerçekleştireceklerini aktaran Keşir, "Siyaset Akademisi'nin bu dönemki eğitimleri sadece kadınları kapsayacak. 5 Aralık da bizim için çok anlamlı bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız, 5 Aralık'ta İstanbul'da yapacağımız organizasyonda ilk dersi verecek. Bu anlamda son derece heyecanlıyız." diye konuştu.

AK Parti'nin yol hikayesinde, kadınların seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Keşir, "Bizler, her seçimde her yeni dönemde siyasete kadın katılımını artırmakla ilgili yeni adımlar atıyoruz. Bu da en son attığımız önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERİN SONUNDA SINAV YAPILACAK, SERTİFİKA VERİLECEK

Siyaset Akademisi'ni, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganı çerçevesinde hazırladıklarını belirten Keşir, şunları kaydetti:

"Eğitim programımızla, ilk defa siyaseti deneyimleyecek kadınlara bir kapı aralamayı ya da siyasete girmiş kadınların donanımını, siyasi okuryazarlığını artırmayı hedefliyoruz. Siyaset en önemli çözüm üretme sanatıdır. Gelin bu ülkenin yarınlarını kadınlar olarak birlikte inşa edelim."

Siyaset Akademisi'ndeki ders programının 4 hafta süreceğini belirten Keşir, eğitimlerin "yakın siyasi tarih", "kadın hakları", "aile ile ilgili politikalar ve kazanımlar", "Türkiye Yüzyılı vizyonu", "çevre bilinci-çevre ahlakı", "siyasal iletişim" ve "aile içi iletişim" gibi konu başlıklarını içereceğini bildirdi.

Keşir, eğitimlerin sonunda sınav yapılacağını ve katılımcılara sertifika verileceğini de dile getirdi.

Etiketler : ak parti recep tayyip erdoğan siyaset akademisi kadın
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