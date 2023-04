AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor! Başkan Erdoğan: Yeter söz de karar da milletindir

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılıyor.



Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor. Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Sevginiz için şükranlarımı sunuyorum

Şu karşımdaki tabloyu, gerek salon dışında gerek salon içinde Cumhuriyet'in ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bir dönemde Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak görüyorum

Yine bir 14 Mayıs arifesinde, 1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' demek için bir aradayız.

Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamak için buradayız. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta milletimizin huzuruna çıkacak kadrosu olarak, ahdimizi yenilemek için bir aradayız

Türkiye Yüzyılı sadece bizim değil, İslam aleminden Türk dünyasına, Balkanlardan Kafkaslara, Asya'dan Afrika'ya tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur

Küresel dengelerin yeniden oluştuğu şu kritik dönemde ülkenin direksiyonunda AK Parti'nin birikimine ve etki gücüne sahip bir kadro olması çok kıymetlidir

Yaşadığımız her saldırı, her felaket, her acı bilhassa da 6 Şubat depremleri birliğimizi daha çok sıkılaştırmamız, beraberliğimize daha çok sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor

Biz Türkiye olarak önce alt yapımızla, üretimimizle, güvenliğimizle, diplomasimizle, her şeyimizle kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız

Türkiye'nin, siyasi ve ekonomik esaret çukuruna yeniden yuvarlanmamak için güçlü olmaktan, güçlü kalmaktan, gücünü artırmaktan başka çaresi yoktur

Geçmişte bu coğrafyada "teşebbüs edilemez" denilen ne varsa hepsinin gerçekleşebileceğini gösterdik. Darbecilerin hüsrana uğratılmasından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ve sınır ötesi harekatlara kadar bunun örnekleri var

Biz Türkiye'de sadece okul, hastane, yol, baraj gibi eserlerle sembolleşen bir kalkınma devrimi yapmadık. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde!

Sömürge ve zulüm üzerinde kurduğu güvenlik ve refah düzenini korumak için, diğer toplumları asırlardır etnik ve inanç fay hatları üzerinden kontrol eden Batı, artık kendi derdine düşmüş durumda Batı'nın durumu iyi değil vay haline

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerden yere vuranlar, bugün sistemi ruhuna uygun olmayan at pazarlıklarıyla tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor

(Millet İttifakı) Bunların tek gayeleri, eski Türkiye devrindeki gibi milletin derdini ve beklentisini istismar ederek bir avuç muhterise ikbal devşirmek

Ekonomik olarak yükselen ama siyasi rotası olmayan güçlerin hiçbiri Türkiye'nin üstlendiği adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine kurulu misyonunu ikame edemiyor

İnşallah 14 Mayıs seçimlerinin en hayırlı neticelerinden biri de ülkemiz muhalefetini bu alacakaranlık kuşağından çıkarmak olacaktır

Ayrıntılar geliyor...