22 Mayıs 2019 16:31 | Çarşamba
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.26'da başladı.
(AA)
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