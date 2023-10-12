12 Ekim 2023 Perşembe 13:59:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 13:59:00
AK Parti MYK toplandı
Kaynak: AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 13.50'de başladı.
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